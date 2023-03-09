В Чите возросло число пострадавших после взрыва газа в жилом доме Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до трех

Фото: 75.mchs.gov

Взрыв газа в Чите

Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до трех человек, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края в Telegram-канале. Среди пострадавших есть один ребенок. Данные о погибших не поступали. По данным МЧС, под завалами остаются люди.

На данный момент при взрыве газа пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу № 1. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.

9 марта в жилом доме в Чите произошел взрыв газа. В МЧС отметили, что в результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить оттуда восемь человек, включая двоих детей.

Telegram-канал Babr Mash утверждает, что причиной взрыва газа в жилом доме стала испытательная подача топлива по изношенному оборудованию. По данным канала, местные жители несколько лет добивались нового договора с оператором «Читаоблгаз», поскольку некоторые жильцы стали использовать баллоны с пропаном.

Как сообщает Babr Mash, новый договор о подаче газа был подписан неделю назад, пуск топлива состоялся 9 марта. Взрыв произошел сразу после пуска.