В челябинской школе раскрыли детали драки В челябинской школе заявили, что ученики в драке не участвовали и не пострадали

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Челябинская школа № 5

Личности участников драки, произошедшей в челябинской школе № 5, установлены, учащихся среди них нет, рассказали NEWS.ru в пресс-службе образовательного учреждения. Там также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что пострадал один из учеников.

Произошел конфликт между жителями микрорайона Паркового. Личности установлены. Ведется проверка совместно с силовыми структурами и правоохранительными органами. Образовательный процесс не прерывался. Школа работает в штатном режиме. Ученики нашего центра — нет, участия в конфликте не принимали, — сказали в пресс-службе.

Никто из сотрудников и учеников в драке не пострадал. В здании разбито одно стекло у входа.

Драка в челябинской школе произошла утром 8 февраля. Неизвестные в балаклавах, вооруженные молотками и травматическим оружием, напали на троих молодых людей, после чего выбежали из школы.

По предварительной информации, инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков, которые договорились встретиться и решить возникший между ними конфликт. Также сообщалось об одном пострадавшем ученике школы, который в начале учебного года перевелся из другого образовательного учреждения.