В Челябинской области ввели режим ЧС из-за снега и морозов

https://static.news.ru/photo/7d2f95d8-7659-11eb-984d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим ЧС из-за низкой температуры воздуха и снегопада ввели в трёх районах Челябинской области, где на автодорогах образовались заторы.

Чрезвычайную ситуацию объявили главы Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

В Челябинской области 23 февраля установилась низкая температура воздуха, из-за метели на трассах образовались пробки. Попавшие в них жители региона звонят в экстренные службы.

На трассах уже оборудованы пять подвижных пунктов обогрева. Чистят дороги от снега 118 единиц снегоуборочной техники «Челябинскавтодора». Помочь им должна аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра, а это 54 человека и 16 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 19 февраля администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова.