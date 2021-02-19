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Власти Крыма введут режим ЧС из-за снегопада

16:45, 19 февраля 2021 47
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова, пишет Lenta.ru. В связи с непогодой ограниченно движение на некоторых междугородних трассах, в частности перекрыто движение на трассе «Таврида» между Керчью и Белогорском, частично блокируется движение по направлению до Симферополя.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 19 февраля автомобильное движение по Крымскому мосту было впервые приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на дороге. Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив не нарушалось.

В МЧС сообщали жителям Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.

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