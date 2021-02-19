Власти Крыма введут режим ЧС из-за снегопада

Администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова,
Ранее NEWS.ru писал, что утром 19 февраля автомобильное движение по Крымскому мосту было впервые приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на дороге. Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив не нарушалось.
В МЧС сообщали жителям Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.