Власти Крыма введут режим ЧС из-за снегопада

https://static.news.ru/photo/b8c8c144-72b9-11eb-9795-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова, пишет Lenta.ru. В связи с непогодой ограниченно движение на некоторых междугородних трассах, в частности перекрыто движение на трассе «Таврида» между Керчью и Белогорском, частично блокируется движение по направлению до Симферополя.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 19 февраля автомобильное движение по Крымскому мосту было впервые приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на дороге. Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив не нарушалось.

В МЧС сообщали жителям Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.