В Челябинске таксисты отказались возить больных COVID и устроили забастовку

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Из-за того, что власти собрались использовать машины «Яндекс.Такси» для перемещения больных с коронавирусом, таксисты в Челябинской области заявили о забастовке. Сотрудники службы такси требуют вернуть им гарантированный заработок, который резко снизился, после того, как агрегатор объявил о сотрудничестве с властями. Об этом работники службы заявили в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте».

«Яндекс.Такси» договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счёт. В следующую пятницу, 23 октября, с 6:00 до 24:00 все работники «Яндекс.Такси», водители, диспетчеры, автопарки и так далее не выходят на работу! Забастовка! Мы требуем возврата гарантированного заработка на прежний уровень и минимальную стоимость одной заявки в 100 рублей, — отмечается в публикации.

Как рассказала URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, договор сейчас находится на согласовании.

Руководство сервиса «Яндекс.Такси» передало нам проект договора, он находится на согласовании. Что касается процесса внутри компании, то это не относится к моей компетенции, — сообщила она.

О том, что руководство области и «Яндекс.Такси» ведут переговоры о возможности использовать машины агрегатора для доставки пациентов с подозрением на коронавирус на комьютерную томографию 12 октября. Как отметила Грехт, закрепить на эти цели планировалось 19 автомобилей в Челябинске и 12 в Магнитогорске. Водители, которые согласятся на предложение, получат средства защиты и пройдут инструктаж. При этом оплачивать такие услуги планировалось с помощью средств благотворителей.

Как писал NEWS.ru, ранее пассажирка такси в башкирском городе Салават устроила нецензурный разнос таксисту, который отказался везти её в магазин за пивом. Когда он довёз клиентку по указанному в заказе адресу, та наотрез отказалась выходить, требуя продолжения поездки.