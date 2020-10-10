«Вези меня, дебил!»: в Башкирии женщина устроила скандал в такси

Пассажирка такси в башкирском городе Салават устроила нецензурный разнос таксисту, который отказался везти её в магазин за пивом. Когда он довёз клиентку по указанному в заказе адресу, та наотрез отказалась выходить, требуя продолжения поездки.
Инцидент произошёл утром 10 октября,
Вези меня, дебил! — эмоционально настаивала женщина.
Самым мягким её эпитетом строптивому водителю стала фраза «неадекватный осёл», а главным аргументом — «я заказала машину, я оплачу». Однако, как оказалось, у женщины вообще не было при себе денег.
Раздосадованная леди обозвала водителя целым рядом непечатных выражений, отправив его ко всем родственникам, сравнив с фекалией и служителем тёмных сил, а также пригрозив мерами убеждения насильственно-эротического характера.
Однако мужчина остался непреклонен: заявил, что у него уже есть следующий заказ, и попросил спорщицу выйти в том месте, куда она ехала изначально. Инцидент сошёл на нет только тогда, когда он пригрозил вызвать полицию.
В феврале 2020 года в Москве, как писал NEWS.ru, произошёл похожий случай. Фитнес-тренер, опаздывавшая на работу, эмоционально требовала как можно быстрее отвезти её к месту назначения. Инцидент получил широкую огласку, а фраза женщины «Вези меня, мразь!» впоследствии стала мемом.
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