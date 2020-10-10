«Вези меня, дебил!»: в Башкирии женщина устроила скандал в такси

https://static.news.ru/photo/e925078e-0be5-11eb-9614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка такси в башкирском городе Салават устроила нецензурный разнос таксисту, который отказался везти её в магазин за пивом. Когда он довёз клиентку по указанному в заказе адресу, та наотрез отказалась выходить, требуя продолжения поездки.

Инцидент произошёл утром 10 октября, передаёт ГТРК «Башкортостан». Манера общения дамы была подчёркнуто уничижительной, а состояние — схожее с нетрезвым.

Вези меня, дебил! — эмоционально настаивала женщина.

Самым мягким её эпитетом строптивому водителю стала фраза «неадекватный осёл», а главным аргументом — «я заказала машину, я оплачу». Однако, как оказалось, у женщины вообще не было при себе денег.

Раздосадованная леди обозвала водителя целым рядом непечатных выражений, отправив его ко всем родственникам, сравнив с фекалией и служителем тёмных сил, а также пригрозив мерами убеждения насильственно-эротического характера.

Однако мужчина остался непреклонен: заявил, что у него уже есть следующий заказ, и попросил спорщицу выйти в том месте, куда она ехала изначально. Инцидент сошёл на нет только тогда, когда он пригрозил вызвать полицию.

В феврале 2020 года в Москве, как писал NEWS.ru, произошёл похожий случай. Фитнес-тренер, опаздывавшая на работу, эмоционально требовала как можно быстрее отвезти её к месту назначения. Инцидент получил широкую огласку, а фраза женщины «Вези меня, мразь!» впоследствии стала мемом.