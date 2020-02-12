Фитнес-тренер Яна разозлилась на таксиста, который недостаточно быстро подтвердил начало поездки на счётчике. Она начала кричать на водителя и оскорблять его.
Также девушка несколько раз попыталась ударить водителя, постоянно повторяя слово «мразь»,
Вези меня, мразь! Довези меня до места. Я кому сказала. Мразь, меня ждут люди, — кричала пассажирка.
Клиентка постоянно использовала нецензурную брань и начала говорить о национальном вопросе.
Это что, из-за того, что я русская, а ты узбек? Ты всех русских ненавидишь? — сказала она.
Водитель ответил, что не узбек, и предложил рассказать, кто он по национальности. Однако дебоширка продолжила кричать и не услышала этих слов.
Таксист решил не обращаться в правоохранительные органы, однако позволил друзьям опубликовать видео. Девушка не стала разговаривать с представителями СМИ.
Ранее NEWS.ru писал, что водитель такси Андрей Гончар, высмеивая страх клиентов перед коронавирусом, стал надевать общевойсковой защитный комплект, который используется совместно с противогазом.
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