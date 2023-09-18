Бурятский медведь Малыш предсказал холодную зиму в регионе Бурятский медведь Малыш начал наращивать жир перед холодами

Фото: vk.com/nash_etnomuzey

В Бурятии местных жителей призвали готовиться к холодной зиме из-за предсказаний медведя по кличке Малыш, который живет в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Как сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева, животное рано начало наращивать жировые запасы, сообщает «МК в Бурятии».

Если летом или осенью мишка равнодушен к еде, будет мягкая и комфортная зима, а если он проявляет недюжинный аппетит — ранняя либо холодная. Именно сейчас косолапый наращивает жировые запасы и съедает двойные порции, — пояснила Дагаева.

Она подчеркнула, что за годы наблюдений сотрудники музея выявили связь между поведением Малыша и погодой. Так, если весной медведь покидает берлогу раньше времени, скоро установится солнечная погода, а лето с большой вероятностью будет жарким. Если же Малыш предпочитает поспать подольше, ждать тепла ранней весной не стоит.

Так что, дорогие друзья, готовимся к капризам природы вместе с медведем Малышом, — заключила Дагаева.

Медведь ранее напугал жителей Черепановского района Новосибирской области. Впервые хищника заметили на территории воинской части вблизи станции Безменово. Затем он стал бродить по сельским улицам.