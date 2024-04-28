В Бурятии две бродячие собаки едва не загрызли девочку В Бурятии сторож спас девочку от двух бродячих собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе Сотниково в Бурятии 27 апреля две бродячие собаки напали на 13- летнюю девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике. Услышав лай и крики, подростку на помощь бросился сторож, работающий на местном предприятии. Он разогнал псов.

Мужчина, работающий сторожем близлежащего предприятия, услышав крик подростка и лай собак, помог девочке. За проявленное неравнодушие и смелость, сопряженные с риском для здоровья, ОМВД России по Иволгинскому району наградит мужчину, — сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что правоохранители пытались найти владельцев собак. Выяснилось, что напавшие на подростка псы бродячие и относятся к породе алабай. Полицейские поймали одну из них.

Ранее на жительницу уэльского города Суонси напала домашняя такса. Собака откусила часть щеки у пострадавшей, после чего съела ее. Женщине пришлось наложить более 40 швов, операция длилась почти шесть часов. Из-за случившегося хозяева животного приняли решение усыпить его.

До этого в Австралии крокодил напал на 16-летнего подростка и убил его. Инцидент произошел на острове Сайбай. Школьник и его младший брат отправились на рыбалку, однако лодка заглохла примерно в 500 метрах от берега. Крокодил напал на одного из мальчиков, когда они решили доплыть до суши.