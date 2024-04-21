Крокодил растерзал школьника в Австралии

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В Австралии крокодил напал на 16-летнего подростка и убил его, пишет Brisbane Times. Инцидент произошел на острове Сайбай. Школьник и его младший брат отправились на рыбалку, однако лодка заглохла примерно в 500 метрах от берега.

Мальчики решили доплыть до суши, но на старшего внезапно напал крокодил. Рептилия утащила подростка под воду и растерзала. Младший брат вызвал экстренные службы, отыскать хищника пока не удалось, крокодила планируют отловить и усыпить.

Ранее стало известно, что крокодил съел мопса, который прогуливался во дворе в городе Сателлит-Бич в США. Как рассказал местный житель Роберт Петтит, жертвой рептилии стал пес его соседа. Это первый зарегистрированный случай нападения крокодила на собаку в этой местности. Рептилия напала на собаку всего через пять минут после того, как хозяин выпустил ее на прогулку.

До этого сообщалось, что в Индонезии женщина чудом выжила, проведя 90 минут в пасти крокодила. 38-летняя Фальмира де Хесус собирала воду из неглубокого ручья, в этот момент на нее напал хищник. Он ухватился за ее ногу и потащил в воду. Очевидцы попытались отбить ее от хищника, однако крокодил держал пострадавшую около полутора часов и несколько раз пытался утащить ее под воду. Затем крокодил отпустил женщину, ее доставили в больницу.