Такса набросилась на британку и съела у нее часть щеки Жительнице Уэльса наложили 40 швов на лицо после нападения домашней таксы

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Домашняя такса напала на жительницу уэльского города Суонси, сообщает издание Metro. Собака откусила часть щеки у пострадавшей, после чего съела ее. Женщине пришлось наложить более 40 швов, операция длилась почти шесть часов. Из-за случившегося хозяева животного приняли решение усыпить его.

Собака вцепилась в ее лицо и не отпускала до тех пор, пока не оторвала большой кусок щеки. Потом она начала есть его у нее на глазах, — говорится в материале издания.

Пострадавшая позднее рассказала, что такса уже дважды нападала на других людей. По словам женщины, она будет требовать компенсации, так как из-за случившегося ее лицо приобрело «отпугивающий вид». Из-за этого она не может устроиться на работу и оплачивать счета.

Ранее сообщалось, что в Индии 13-летняя школьница смогла спасти годовалую племянницу от агрессивных обезьян. Ей удалось это сделать при помощи умной колонки.

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