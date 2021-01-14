В Буйнакске увеличилось число отравившихся жителей

https://static.news.ru/photo/71d52080-567f-11eb-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Свыше 130 человек госпитализированы в Буйнакске (Дагестан) из-за отравления, часть пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно, следует из сообщения пресс-службы Минздрава республики.

Всего с 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировано 142 случая острой кишечной инфекции, из них 131 пациент был госпитализирован, — говорится в сообщении, которое передаёт «Интерфакс».

Как сообщается, 13 января выписались 26 пациентов, 14 января больницы покинули ещё 15 детей. В настоящее время в центральной городской больнице числятся 90 человек — 14 взрослых и 76 детей.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. В связи с инцидентом следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело.

Сотрудники Буйнакской ЦРБ диагностировали у потерпевших острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

Ранее NEWS.ru писал, что после массового отравления в дагестанском Буйнакске местных жителей провакцинируют от гепатита А.