В Брянской области восстановили движение поездов после взрыва на ж/д путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Брянской области восстановили движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега, прерванное из-за подрыва на путях, следует из сообщения РЖД. За время восстановительных мероприятий были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено порядка 300 метров пути.

Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд № 6707 Орёл — Брянск отправился в 16:21, он прибудет в Брянск в 19:30. Далее движение будет организовано согласно расписанию, — говорится в сообщении.

Вечером 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сходе 20 вагонов грузового поезда с рельсов около станции Снежетьская. По его словам, это произошло из-за срабатывания взрывного устройства. По данным Telegram-канала Baza, из опрокинувшихся вагонов произошел разлив серы и селитры. По данным канала, сотрудники МЧС приступили к охлаждению упавших вагонов, чтобы предотвратить дальнейший разлив опасных веществ. Baza сообщает, что также опрокинулись вагоны с металлоломом. Источник ТАСС рассказал, что в результате аварии пострадал помощник машиниста.