В Брянской области сообщили об обстреле поселка Климово со стороны ВСУ Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово

Фото: dan-news.info

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил, что ВСУ произвели обстрел поселка Климово. В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что на место выехали оперативники. Специалисты собирают информацию о разрушениях и пострадавших.

Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — заявил Богомаз.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк. Очевидцы сообщили о прилетах по месту проведения церемонии прощания с полковником армии ДНР. Мероприятие не состоялось, поскольку людей начали экстренно эвакуировать в бомбоубежища. Под огнем оказалась съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды». Они также первыми подтвердили информацию о пострадавших.

Местная жительница Александра сообщила NEWS.ru, что атака на центр началась не сразу. По словам девушки, перед ней несколько ударов нанесли по Калининскому району. Она добавила, что в это время люди не только прощались с Качурой, но и занимались «привычными делами для мирных граждан: работали, завтракали, гуляли».