Группа военных ВСУ пыталась пересечь российскую границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что пятеро из них были ликвидированы, двоих взяли в плен.

В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взяты в плен, — подчеркнул источник.

В материале указано, что украинские военные практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных регионах России. Также они не оставляют попыток нанести удар по центральным регионам, говорится в статье.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица. Также ВС России нанесли удар по формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ близ Купянска.