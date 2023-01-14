В Бердянске сообщили о сбитых ракетах ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Утром 14 января украинские войска попытались нанести удары по жилым кварталам Бердянска, но их ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщила администрация города в Telegram. Пострадавших среди жителей нет, несколько домов получили повреждения.

Сегодня, в 5 утра, враг, используя две корректируемые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска. Однако, данная попытка была провальной — средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что неразорвавшиеся части ракет упали в городской черте. При этом был повреждены линии электропередач, дорожное покрытие и окна в жилых домах.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о покушении на жизнь главы ВГА Бердянского района Алексея Кичигина путем подрыва его автомобиля. В результате теракта никто не пострадал. Масса взрывчатки, заложенной под днищем машины, составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.