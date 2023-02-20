В белгородском селе эвакуируют людей из-за обстрела ВСУ С предприятий в белгородском селе Вознесеновка эвакуируют людей из-за обстрела ВСУ

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Село Вознесеновка в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ, с расположенных там предприятий эвакуируют людей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

Еще одно село в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, в Вознесеновке пострадавших нет. Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Людей организованно вывозим с их территорий, — написал губернатор.

Гладков добавил, что обстрелом были повреждены несколько частных домов. Он заверил, что восстановительные работы будут начаты в ближайшее время.

Некоторое время назад глава региона сообщил, что при обстреле Шебекинского городского округа получили ранения мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован, а женщина скончалась в машине скорой помощи.

Накануне ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка. В результате погибла 12-летняя девочка, которая в тот момент находилась на улице.