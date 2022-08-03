В Белгородской области закроют школы в граничащих с Украиной районах

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В пяти районах Белгородской области, граничащих с территорией Украины, временно закроют школы и детские сады, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дети продолжат учиться в других учреждениях.

В 5 муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что мера касается не всех районов. Так, в населенных Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка школы и детские сады будут работать с 1 сентября в штатном режиме. Гладков подчеркнул, что в этой ситуации приоритетными является «вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого».