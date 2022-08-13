В Белгородской области ребенок потерял кисть, играя с боеприпасом

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В Белгородской области подросток получил серьезные травмы, пытаясь разобрать найденный боеприпас, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, состояние мальчика оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Взрыв повредил лицо и глаз, мальчик потерял кисть, его собираются отправить в Москву.

У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации, — рассказал глава региона.

Гладков поручил главам районов и членам народной дружины усилить патрулирование в Белгородской области. Также он призвал родителей и учителей проявлять бдительность и информировать детей об опасности найденных боеприпасов. По его словам, не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей, а при обнаружении чего-то подозрительного следует незамедлительно звонить по номеру «112».

Ранее в Новофедоровке в Крыму произошла серия взрывов на аэродроме, первый из которых прозвучал 9 августа около 15:00 по местному времени. За ним последовали еще несколько. Число пострадавших при инциденте составило 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек погиб.

Министерство обороны России в качестве причины пожара называло детонацию нескольких авиационных боеприпасов, произошедшей из-за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивали, что никакого «огневого воздействия» на аэродром не было. Впоследствии в поселке ввели режим ЧС муниципального масштаба.