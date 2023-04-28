В Белгородской области обнаружили неразорвавшийся взрывоопасный предмет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На территории Грайворонского округа Белгородской области был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, местные власти приняли решение временно отселить жителей близлежащей улицы.

На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы. Завтра утром работы по нейтрализации боеприпаса будут продолжены, — написал он.

28 апреля российские издания сообщали, что в селе Журавлевка Белгородской области при наезде на мину скончались четыре рыбака. Мужчины решили срезать путь, но въехали на минные заграждения.

Немногим позже Гладков уточнил, что всего в результате взрыва погибли не четверо, а двое человек, двое других оставались дома.

В этот день также сообщалось, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны ВСУ. Жертв и существенных разрушений не было, однако оказались повреждены линии электропередачи. Также с парашюта на частный дом в селе Муром упал снаряд. Место было оцеплено для работы следственной группы.