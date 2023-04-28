Гладков назвал реальное число погибших при взрыве под Белгородом Гладков: в селе Журавлевка под Белгородом на мине подорвались не четверо, а двое человек

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Вячеслав Гладков

Подорвавшиеся на мине в поле жители Белгородской области ехали на рыбалку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом он отметил, что всего в результате взрыва погибли не четверо, а двое человек, двое других пропавших были найдены у себя дома.

26 апреля два мирных жителя поехали на рыбалку. <...> Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте. Вижу множество сообщений, в том числе и в федеральных источниках, что погибших было четверо. Это ложная информация. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома, — написал Гладков.

Он подчеркнул, что рыбаков не остановил действующий уже больше года режим ЧС в регионе, а также таблички с предупреждением о минной опасности.

Ранее российские издания сообщали, что в селе Журавлевка при наезде на мину скончались четыре рыбака. Мужчины решили срезать путь, но въехали на минные заграждения.

28 апреля сообщалось, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны ВСУ. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи. Также с парашюта на частный дом в селе Муром упал снаряд. Место было оцеплено для работы следственной группы.