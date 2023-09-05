В Белгороде сообщили о снижении количества обстрелов ВСУ Гладков заявил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, что почти в два раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Он отметил, что жертв и крупных разрушений удалось избежать. По его словам, только в селе Староселье повреждена линия электропередачи.

Гладков рассказал, что обстрелу подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ.

Ранее МО РФ рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. При этом украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. Накануне над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ, один был уничтожен 2 сентября в 12:45, а второй — в тот же день около 15:00.

До этого губернатор региона заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание.