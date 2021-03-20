В Барнауле власти изучат инцидент со «сбежавшим» трамваем

https://static.news.ru/photo/c297282e-8adc-11eb-8a8f-96000091f725_660.jpg Фото: glavdoroga/vk.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил сформировать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, ездившим по городу без водителя.

По данным пресс-центра городской администрации, в соцсетях было опубликовано видео, снятое на проспекте Красноармейском. На кадрах видно, как трамвай едет по рельсам, а его водитель и кондуктор бегут за ним.

Оперативное совещание с участием Франка, замглавы администрации города, руководителей комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП «Горэлектротранс» состоялось 21 марта. По итогам мероприятия была создана комиссия по расследованию случившегося, устанавливаются причины происшествия, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сугробами жителей Новосибирска удивить сложно, однако нынешней зиме это удалось. Снега на улицах города так много, что один из трамваев даже не смог закрыть двери и продолжил движение. В результате в салоне транспортного средства можно было уже лепить снежную бабу и водителю пришлось остановиться и попросить пассажиров пересесть в другой трамвай. Очевидцы сняли на видео последствия сильного снегопада и опубликовали ролик в соцсетях.