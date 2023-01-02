Жителям Астрахани грозит до пяти лет тюрьмы за кражу «Новогоднего оленя» Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу электрогирлянды «Новогодний олень»

Фото: Shutterstock

Полиция в Астрахани задержала местного жителя и его подругу по подозрению в краже электрогирлянды «Новогодний олень», сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Общая стоимость похищенного оценена в 73,9 тысячи рублей. Астраханцам грозит до пяти лет лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Момент кражи попал на видео.

Как рассказали сами подозреваемые, 20-летний ранее судимый житель Астрахани и его 17-летняя подруга, они гуляли по городу, увидели красивое украшение и украли его, чтобы украсить квартиру. Позднее гирлянда была обнаружена в квартире у задержанного.

В отдел полиции № 2 поступило заявление от жителя Ленинского района, который сообщил о краже электрогирлянд со двора многоквартирных домов. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Стоимость похищенного была оценена в 73 956 рублей. <...> Подозреваемые в совершении кражи были задержаны. <...> Возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве задержали вооруженного ножом 24-летнего мигранта, который украл в магазине на улице Молостовых пять рыбин и шесть упаковок масла. Мужчине грозит наказание по статье «Разбой». Мигранта задержала полиция, его заключили под стражу.