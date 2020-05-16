В Армавире уволили главврача после публикации видео с жалобами медиков

https://static.news.ru/photo/3f240fce-9777-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главного врача городской больницы Армавира уволили из-за нарушений, связанных с выплатой надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом. Такое решение принял губернатор Краснодарского края.

Ранее в город по поручению главы региона была направлена комиссия, призванная разобраться в ситуации.

Работа комиссии ещё не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жёсткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи, — приводит сайт краевой администрации слова заместителя губернатора Анны Миньковой.

Правительство РФ установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

16 мая в Сети появился ролик, в котором сотрудники армавирской скорой жалуются на полное отсутствие доплат за работу с коронавирусными больными. Подобные жалобы приходят и из других регионов РФ. Так, в больнице Козельска Калужской области некоторые из сотрудников за работу с COVID-пациентами получили 27 рублей надбавки. Им её начисляли в зависимости от количества минут, проведённых с больным. Подобный механизм расчёта применялся и для врачей нижегородской скорой.

15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что такая ситуация недопустима, деньги должны перечисляться за сам факт работы с COVID-19, писал NEWS.ru.