В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста, угрожая ему ножом, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел ночью.

Однако скрыться ему не удалось. Полиция оперативно организовала погоню. Нарушитель, не имея водительских прав и будучи сильно пьяным (алкоголь в выдохе превышал норму в шесть раз), отчаянно вилял по дороге, пытаясь уйти от преследования, — рассказали в ведомстве.

Во время выяснения обстоятельств произошедшего задержанный объяснил полиции, что просто хотел напугать таксиста, чтобы не платить за поездку. Заведено уголовное дело — подозреваемого поместили в СИЗО.

