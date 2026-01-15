Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:42

В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста, угрожая ему ножом, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел ночью.

Однако скрыться ему не удалось. Полиция оперативно организовала погоню. Нарушитель, не имея водительских прав и будучи сильно пьяным (алкоголь в выдохе превышал норму в шесть раз), отчаянно вилял по дороге, пытаясь уйти от преследования, — рассказали в ведомстве.

Во время выяснения обстоятельств произошедшего задержанный объяснил полиции, что просто хотел напугать таксиста, чтобы не платить за поездку. Заведено уголовное дело — подозреваемого поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи дорогостоящего кроссовера BMW X7, угонщика спугнула сама владелица машины. Инцидент произошел на Лиственной улице еще 5 декабря: 48-летняя местная жительница, гуляя вечером с собакой, заметила в салоне своего припаркованного автомобиля посторонних людей.

