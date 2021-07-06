В Анапе обнаружили тело четвёртого погибшего в открытом море

Тело мужчины, пытавшегося спасти ребёнка и двух взрослых, было найдено в Анапе. Их унесло в открытое море 5 июля. Таким образом, в результате инцидента погибло четыре человека. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Тело четвёртого погибшего обнаружили. Точно подтвердить, он это или нет, пока нельзя, но предположительно речь идёт о нём, — цитирует сообщение агентство.

Накануне на пляже Ибицa под Анапой пропали ребёнок 2008 года рождения и двое взрослых мужчин. Ребёнок пошёл купаться в море и был затянут обратным течением. Отец ребёнка и его друг пытались спасти несовершеннолетнего, однако выплыть никому не удалось.

По сведениям прокуратуры края, ещё три человека броcились им на помощь. О судьбе двух из них пока ничего не известно.