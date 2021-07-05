В Анапе трёх человек унесло в море

Трёх человека, включая несовершеннолетнего, унесло в море в Анапе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл на пляже Ибица в селе Витязево. Пропали ребёнок 2008 года рождения и двое взрослых мужчин. Сейчас их ищут.

По предварительным данным, ребёнок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребёнка и его друг, которые не смогли справиться с течением, — цитирует сообщение правоохранителей агентство.

В прокуратуре Краснодарского края также рассказали, что по факту случившегося организована проверка. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что на место происшествия выехали следователи.

Ранее Следственный комитет раскрыл подробности гибели трёх детей в Лесозаводске Приморского края и назвал причину их гибели. По версии следствия, дети утонули, следов насильственной смерти не обнаружено.