Стали известны подробности гибели троих детей в Приморье

Следственный комитет раскрыл подробности гибели трёх детей в Лесозаводске Приморского края и назвал причину их гибели. По версии следствия, дети утонули, следов насильственной смерти не обнаружено, сообщается на сайте краевого СУ СКР.

Трое детей в возрасте 12, 9 и 8 лет пропали 28 июня, когда отправились на велосипедах к реке Уссури. Тело одного из них нашли сразу, по предварительной версии, мальчик утонул.

В среду, 30 июня, спасатели нашли тела ещё двух детей, при этом Следственный комитет отмечает, что место, где были найдены мальчики, не оборудовано для купания.

Младший брат был найден в трёх километрах вниз по течению реки от места, где обнаружены вещи детей. Тело старшего брата спасатели обнаружили возле железнодорожного моста.

При осмотре места происшествия и тел детей следователи пришли к выводу, что каких-либо признаков насильственной смерти нет. По первоначальным экспертным данным, дети утонули.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет завёл по факту пропажи троих детей в Лесозаводске уголовное дело по статье «Убийство». Также следователи намерены проверить обеспечение безопасности детей на водоёмах и работу органов профилактики.