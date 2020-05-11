В Адыгее рассказали, как будут ослаблять режим ограничительных мер

https://static.news.ru/photo/87d5f35c-93c8-11ea-b88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Власти Адыгеи с 12 мая разрешат прогулки на улицах и занятия спортом при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Решением республиканского оперативного штаба в Адыгее постепенно начинают свою работу рынки, ярмарки, автомойки. Будут готовиться к открытию парикмахерские и салоны красоты, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, в местах массового скопления граждан обязательно ношение масок и перчаток.

Отмечается, что будут готовиться к открытию парикмахерские и салоны красоты. Начало их работы зависит от развития эпидситуации в ближайшие несколько дней.

Но при этом в регионе сохраняются пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также запрет на все массовые мероприятия и посещения детских площадок.

Ранее NEWS.ru писал, что Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила за ослабление режима самоизоляции. Бизнес-сообщество предупредило о тяжёлых последствиях для экономики из-за нынешних ограничений. При этом в палате отметили, что поддерживают масочный режим в Москве и Подмосковье, а также возобновление работы промышленных и строительных предприятий с 12 мая.