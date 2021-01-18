В 13 регионах РФ наблюдается напряжённая ситуация с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4a19f3d2-5985-11eb-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом является напряжённой в 13 регионах РФ, там наблюдается рост распространения инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В 13 регионах мы отмечаем напряжение ситуации, некоторый рост, — цитирует ТАСС Попову.

На брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса, главный государственный санитарный врач РФ также отметила, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации в данных регионах.

Согласно последним данным федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания, с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели почти 3 млн россиян. За последние сутки число заразившихся выросло на 22 857 человек.

Как писал NEWS.ru, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту от COVID.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».