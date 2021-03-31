УСП взяло под контроль ситуацию с заболеванием детей в гимназии Петербурга

https://static.news.ru/photo/11b56882-925b-11eb-99fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 31 марта, появилась информация, что в петербургской гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района заболели сразу несколько учеников. Все они жаловались на диарею и повышение температуры.

На инцидент сразу же отреагировали прокуратура Санкт-Петербурга и специалисты Роспотребнадзора. Пищеблок образовательного учреждения также проверило Управление социального питания правительства Санкт-Петербурга (УСП). Предварительно все они пришли к выводу, что ученики заразились ротавирусной инфекцией. К школьной столовой у надзорных органов претензий нет.

Как сообщило УСП, всем троим госпитализированным ученикам, один из которых уже выписан, был поставлен диагноз — гастроэнтерит. Других обращений в медкабинет гимназии не было.

Для полной уверенности в безопасности детей эксперты взяли пробы блюд в пищеблоке гимназии. Также сделана полная дезинсекция помещения и проведена генеральная уборка.

В УСП особо отметили, что с начала учебного года к ним не поступало жалоб на организацию питания в гимназии № 642. Окончательно о причинах случившегося можно будет говорить после того, как станут известны результаты лабораторных исследований.

Ранее, 30 марта, в станице Переясловская из-за неисправности газового оборудования пятеро детей отравились угарным газом, сообщал NEWS.ru.