Уральские пенсионеры вынуждены работать без средств защиты

https://static.news.ru/photo/e3d0bb8c-7583-11ea-952b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО

В челябинском Миассе пенсионеры, работающие на предприятии АО «ЭнСер», вынуждены трудиться без средств защиты на фоне пандемии коронавируса.

Ни масок, ни антисептиков, ни перчаток — ничего не выдавали. Весь теплосиловой цех работает, — рассказал «Ридусу» 64-летний специалист по ремонту оборудования.

Его супруга пояснила, что на предприятии много работников старше 60 лет, и все возмущаются, почему руководство не понимает, что они находятся в группе риска.

АО «ЭнСер» обеспечивает энергоресурсами автомобильный завод «Урал», промышленных потребителей и часть жилого фонда Миасса. От генерального директора компании комментарий получить не удалось, в столичном же офисе ГК En+Group, куда входит АО «ЭнСер», пояснили, что на предприятии в настоящее время трудятся 26 сотрудников старше 65 лет и им всем было предложено уйти в оплачиваемый отпуск.

Небольшая часть сотрудников при этом пожелала продолжить работу, — заявили в пресс-службе компании.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Соответствующее поручение российский лидер дал кабинету министров РФ. По его словам, производство таких изделий должно быть налажено в необходимых в сложившейся ситуации объёмах. Кроме того, он попросил создать резерв средств защиты и дезинфекции, говорится в сообщении на сайте правительства.