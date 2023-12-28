Уничтожение российскими бойцами блиндажа с военными ВСУ попало на видео

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российскими бойцами блиндажа с военными ВСУ у Авдеевки. На кадрах видно, как солдат противника прячется в укрытие, вслед за этим дрон сбрасывает в него снаряд, после этого происходит взрыв.

Российские разведчики отследили движение на передовых позициях ВСУ и направили дрон к цели. В результате точного броска укрепление противника было ликвидировано.

Ранее «Военное обозрение» сообщило, что российские силы ударили по Очеретинскому транспортному узлу к северо-западу от Авдеевки во время разгрузки боеприпасов. В результате удара ликвидированы шесть украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции заявил, что через два-три месяца ВСУ могут оставить Авдеевку. По его словам, украинцы будут удерживать город, пока не иссякнут силы, однако если их окажется недостаточно, то «сохранят людей». Тогда же главком признал потерю Марьинки. По его словам, украинские войска отошли из города, после чего окопались в его окрестностях.