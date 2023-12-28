ВС РФ уничтожили отделение ВСУ при разгрузке боеприпасов под Авдеевкой «Военное обозрение»: ВС России ударили по Очеретинскому транспортному узлу

Фото: МО РФ

«Военное обозрение» сообщает, что российские силы ударили по Очеретинскому транспортному узлу к северо-западу от Авдеевки во время разгрузки боеприпасов. Ссылаясь на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), издание отмечает, что в результате удара погибли шесть украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Очеретино под плотным огнем русских. Дали приказ приступать к разгрузке транспорта с боеприпасами, попытались подойти человек шесть, второе отделение, — прилет, все разнесло. Остались без боеприпасов и без побратимов, — рассказывает военнослужащий ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские силы нанесли удар по украинскому поезду, который должен был использоваться для перевозки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Комплекс планировалось перевезти из Херсона на другой участок фронта. Удар был нанесен и по пункту временного размещения украинских солдат и иностранных военных инструкторов. По некоторым данным, ликвидированы около 40 военнослужащих противника, в том числе четыре военных инструктора из Великобритании. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию.

Вместе с этим сообщалось, что штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении. Полет проходил на предельно малых высотах на скорости 900 километров в час.