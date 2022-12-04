Умер почетный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедов

Фото: kremlin

Магомедали Магомедов

Почетный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов умер в Махачкале в возрасте 92 лет, сообщил ТАСС источник, близкий к семье Магомедова. Магомедов руководил регионом на протяжении почти двух десятилетий — С 1994 по 2006 годы.

К сожалению, сегодня не стало Магомедали Магомедовича, — сказал собеседник агентства.

21 октября 2019 года указом президента РФ Магомедову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации «за особые заслуги перед государством и народом».

В конце октября на 76-м году жизни умер бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Машковец занимал пост главы Камчатского края с 2000 по 2007 год.

18 июня 2020 году скончался глава Чуваши Михаил Игнатьев на 59-м году жизни от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне коронавирусной инфекции. Временно исполняющий обязанности губернатора Чувашии Олег Николаев распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона.