Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Свердликово

Фото: МО Украины

Утром 12 августа со стороны ВСУ было обстреляно село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. О пострадавших не сообщается, огневая точка противника была подавлена.

Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей, — сказано в сообщении.

Накануне в результате обстрелов населенных пунктов Курской области были повреждены несколько гражданских объектов, сельскохозяйственная техника и автомобили. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, о пострадавших не сообщалось. На территории тракторной бригады пострадали сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками было посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

Утром 11 августа Baza сообщала, что в результате обстрела российских позиций в Курской области были ранены трое сотрудников Пограничного управления ФСБ. По сообщениям источников, они были доставлены в Глушковскую районную больницу. Сообщается, что атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.