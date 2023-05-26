Украинские военные ударили по Грайворону и Глотово Белгородской области Гладков сообщил об обстрелах Грайворона и Глотово Белгородской области

Украинские военные обстреляли населенные пункты Грайворон и Глотово Белгородской области, куда несколькими днями ранее заходили диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара по Грайворону были повреждены пять зданий, автомобиль, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.

В Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам. <...> Слава богу, жертв и пострадавших нет, — написал Гладков.

При обстреле Глотово был полностью уничтожен жилой дом, а также повреждены несколько нежилых построек, включая местный Дом культуры и магазин, сообщил белгородский губернатор. Пострадавших также нет.

В ночь на 26 мая Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский Белгородской области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. Глава региона добавил, что в результате атаки было повреждено административное здание. Пострадавших нет.