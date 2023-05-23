Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове Зеркало недели: в Харькове прогремели взрывы

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Согласно сообщению украинского издания «Зеркало недели», в Харькове снова прогремели взрывы. Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Харьков сообщает о мощных взрывах, — говорится в сообщении.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации начались 10 октября, всего через два дня после теракта, совершенного на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стояли украинские спецслужбы. Атаки наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в разных регионах Украины, а иногда даже на всей территории страны.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.