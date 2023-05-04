Украинские минометы загнали жителей Белгородской области в подвалы Mash: ВСУ обстреливают поселок Прилесье в Белгородской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минометный расчет ВСУ

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ c 10 утра обстреливают поселок Прилесье в Белгородской области. Канал отмечает, что местным жителям приходится прятаться в подвалах. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

ВСУ с 10 утра обстреливают поселок Прилесье в Белгородской области. Местные уже насчитали минимум 20 миномётных прилетов, — указано в сообщении канала.

3 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню недалеко от села Вязового в Белгородской области. По данным источника канала, украинский беспилотник врезался в башню, расположенную на территории местного свинокомплекса. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Канал отмечает, что дрон был запущен из села Поповка Сумской области. В результате атаки башня получила повреждения.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию главы страны Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.