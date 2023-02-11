Рогов рассказал о хитрости украинских диверсантов в Запорожской области Рогов: украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожье под видом российских военных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области и предпринимают попытки проникнуть вглубь региона под видом российских военных, сообщил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов. По его словам, власти Украины пытаются любым путем подорвать мирную жизнь в регионе. Все провокации со стороны Киева пресекаются, отметил он.

Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем, — заявил Рогов.

Член ГСА Запорожской области заверил, что все попытки украинских диверсантов проникнуть на подконтрольную российской стороне территорию пресекаются.

Ранее Рогов рассказал, что тысячи иностранцев желают принять участие в российской спецоперации в качестве добровольцев. Как утверждает член главного совета запорожской администрации, среди таких желающих не только люди из стран постсоветского пространства, но и американцы, британцы, канадцы, французы, немцы, а также граждане многих других государств, в том числе Ближнего Востока.

В администрации Запорожской области ранее также сообщили об одном пострадавшем в результате обстрела, которому подвергся Мелитополь. Удары по городу нанесли в ночь на 11 февраля, сработала система ПВО. По словам Рогова, осколки одной из ракет упали на два дома около железнодорожного вокзала.