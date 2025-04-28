Украинские беспилотники атаковали два российских региона Минобороны РФ: беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую и Новгородскую области

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ВС Украины

Четыре беспилотника ВСУ атаковали Ленинградскую и Новгородскую области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Дроны уничтожили в период с 07:30 до 08:30 мск.

С 07:30 до 08:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе уничтожили два беспилотника ВСУ. Один БПЛА перехватили над Киришским районом, другой — над Волховским.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 115 украинских беспилотников в российских регионах. В частности, БПЛА уничтожили в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник рассказал, что попытка ВСУ дронами пробить новый коридор для ударов по российской территории заблокирована средствами противовоздушной обороны. По его словам, в результате атаки в Брянской области погиб мирный житель, женщина получила ранения. Эту же информацию ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз.