Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В Ленинградской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Один БПЛА перехватили над Киришским районом, другой — над Волховским. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу, — добавил губернатор.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 115 украинских беспилотников в российских регионах. В частности, БПЛА уничтожили в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Черного моря.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник рассказал, что попытка ВСУ дронами пробить новый коридор для ударов по российской территории заблокирована средствами противовоздушной обороны. По его словам, в результате атаки погиб мирный житель, женщина получила ранения.

Тем временем врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что саперы МЧС начали разминирование приграничных районов Курской области. Он отметил, что до этого обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой направить дополнительную группу специалистов в область.