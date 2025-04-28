Мирный житель погиб в результате массированной атаки дронов ВСУ на Россию Мирошник сообщил о попытке ВСУ пробить новый коридор для ударов БПЛА по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка Вооруженных сил Украины дронами пробить новый коридор для ударов по российской территории заблокирована средствами противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, в результате атаки погиб мирный житель, женщина получила ранения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

102 из 115 украинских дронов выпущенных по территории России сбито над Брянской областью. Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО, — написал Мирошник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали регион 139 беспилотниками за сутки. ВСУ применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами. Обошлось без разрушений и пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона. Были повреждены инфраструктурные объекты, автомобили, частные дома и социальные объекты.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа. По словам губернатора, по одному из самых значимых христианских мест в пасхальную неделю удар наносился целенаправленно. Кроме того, Гладков подчеркнул, что беспилотники ВСУ мешали пожарным тушить пламя.