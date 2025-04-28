Более 100 беспилотников ВСУ атаковали регионы России Минобороны РФ: 115 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За прошедшую ночь средства ПВО сбили 115 украинских беспилотников в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Черного моря.

За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее выяснилось, что мирный житель погиб в результате массированной атаки беспилотниками, совершенной Вооруженными силами Украины по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомазов уточнил, что еще одна женщина получила ранения и была оперативно доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По его словам, в области работала ПВО, силы противовоздушной обороны выявляли и уничтожали вражеские объекты.

27 апреля в Министерстве обороны России рассказали, что два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. Еще пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 04:00 мск. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.