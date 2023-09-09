Украинца задержали при попытке устроить «яркую акцию» в Ярославле Уроженец Закарпатья и его приятель пытались поджечь вышку связи в Ярославле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле силовики задержали двоих молодых людей, которые пытались поджечь вышку связи, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, задержанными оказались 18-летний уроженец Закарпатской области Украины и его ровесник, в отношении которых возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Как пишет канал, в начале сентября молодой украинец переписывался со своими земляками, обещая им устроить «яркую акцию», которая, по его замыслу, подтолкнула бы руководство России к прекращению СВО. Юноша посвятил в свои планы товарища-ровесника, который приобрел для этого четыре литра бензина, зажигалку и перчатки. С таким набором парни отправились поджигать телекоммуникационную вышку.

Реализовать задуманное двум приятелям помешали сотрудники спецслужб, которые задержали молодых людей с поличным на месте. Теперь по уголовной статье о теракте обоим грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Краснодаре местного жителя приговорили к шести годам лишения свободы колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме за попытку поджога военкомата. Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года подсудимый самостоятельно изготовил зажигательные изделия и бросил их в окно военного комиссариата, но по независящим от него обстоятельствам возгорания не произошло.