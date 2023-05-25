Уфимец пытался застрелить мужчину, потому что ему не дали откусить шаурму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе мужчина выстрелил в прохожего, который отказался дать ему откусить шаурму, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Пострадавшего госпитализировали с ранением груди и переломом мизинца. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел рано утром на улице Мустая Карима. Мужчина стоял вместе с братом и ел шаурму, когда к ним подошел прохожий и попросил поделиться стритфудом. После отказа незнакомец затеял драку, но, увидев, что парни могут постоять за себя, достал пистолет и выстрелил.

Истекающий кровью мужчина добежал до соседнего ларька, у которого прохожие вызвали ему скорую. Молодого человека госпитализировали в 13-ю городскую больницу.

В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент произошел 21 мая, в полицию уже поступило заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее в Медведково пьяный мужчина оказался недоволен вкусом шаурмы и решил вызвать на бой повара, который ему ее приготовил. Мужчина сначала сторонился дебошира, но когда агрессор начал бросать в него камни и урну, схватил рабочий нож и ударил обидчика.