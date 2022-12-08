Удар из «Солнцепеков» по опорным пунктам ВСУ под Сватово попал на видео Войска России уничтожили из «Солнцепеков» опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ на Сватовском направлении в ЛНР, сообщает РИА Новости. Момент поражения цели и последствия удара зафиксировали на видео. Удар наносился военнослужащими подразделений Западного военного округа по району сосредоточения украинских военных. Огонь корректировали с помощью беспилотника.

Подразделения ЗВО из ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении, — приводит агентство слова одного из бойцов подразделения.

Украинские артиллеристы ранее во время попытки наступления на Сватовском направлении обстреляли своих же пехотинцев. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что под «дружественным» огнем часть сил и средств противника были уничтожены, а уцелевшие вэсэушники вернулись на исходный рубеж. Марочко предположил, что украинцы открыли огонь по своим из-за несогласованности действий или проблем со связью.

Видео безуспешной попытки ВСУ прорваться в направлении Сватово ранее появилось в Сети. Брошенные командованием украинцы попали под массированный артиллерийский обстрел и были уничтожены бойцами группировки «Отважные».