Ученые обнаружили «креветку-убийцу» в российской реке Ученые обнаружили «креветку-убийцу» в реке Салгир в Крыму

Фото: NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory/CC BY-SA 2.0/wikipedia

Dikerogammarus villosus

В главной реке Симферополя Салгир ученые нашли креветку-убийцу Dikerogammarus villosus, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Института южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. Этот хищный вид изменяет экологию мест обитания и может привести к вымиранию некоторых особей.

Такая креветка может быть три миллиметра длиной, однако в благоприятных условиях она вырастает до 30. Пугающее прозвище ракообразные получили за свой аппетит, поскольку часто убивают свою добычу и оставляют ее недоеденной.

Креветки-убийцы не угрожают людям, однако могут нанести вред природе. Эти ракообразные способны изменить пищевую цепь, усилив конкуренцию за пищу, однако ученые уже начали искать пути решения проблемы.

В 2020 году в Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков королевской креветки (Vannamei). Он заработал на базе кооператива под названием «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан». Тогда министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин рассказал, что на предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок.