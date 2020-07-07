В Крыму открыли инкубатор по выращиванию королевских креветок

https://static.news.ru/photo/a90f2d7c-c140-11ea-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков королевской креветки (Vannamei) открыли в Крыму. Он заработал на базе кооператива под названием «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан».

Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, на предприятии уже удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. В планах этого года — запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды и инкубировать не менее 400 миллионов мальков ежегодно.

Министр подчеркнул, что благодаря инкубатору успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.

Хозяйство в Крыму располагает прудами общей площадью 520 га, которые заполняются самотёком по каналу из Чёрного моря. Проект по выращиванию «королевских» креветок стартовал в регионе в 2015 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рынок морских деликатесов сильно зависит от импортных поставок, большинство игроков — иностранные производители. Главный поставщик диких холодноводных деликатесов — Гренландия, тепловодных — Индия и Китай. Всего экспорт в РФ Росрыболовство оценивает в 41,5 тыс. тонн. Основную часть данного вида аквакультуры в РФ производят в Магаданской области. Продукцию активно закупает Китай. Всего же, по данным того же Росрыболовства, отечественные суда добывают около 37,9 тыс. тонн креветок.